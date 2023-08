Veranstaltungen in Düsseldorf Garather Jugendfestival litt unter dem Wetter

Manchmal läuft es eben nicht so wie geplant, erwartet, erhofft – so auch beim 1. Garather Jugendfestival. Eigentlich als Freiluftveranstaltung vor dem Kulturhaus Süd gedacht, zwangen die teils sturzbachartigen Regenfälle die drei Verantalter dazu, alle Aktivitäten in den großen Saal im Kulturhaus zu verlegen. „Um 12.30 Uhr hätte die Bühne angeliefert werden sollen. Das haben wir mit einem Blick in den Himmel aber abgesagt“, gesteht Kulturhaus-Leiterin Maren Siegel.