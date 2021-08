Feier in Düsseldorf : Heinrich-Heine-Uni lud in Botanischen Garten

Düsseldorf Die Universität musste wegen Corona auf einen klassischen Neujahrsempfang verzichten. Der Sommerabend unter freiem Himmel, der nun stattfand, wurde ein voller Erfolg.

Womöglich hat Uni-Rektorin Anja Steinbeck bei ihren Gästen Hoffnungen auf ein neues Event-Format geweckt. Denn beim Sommerabend der Heinrich-Heine-Universität, einem festlichen Empfang im Botanischen Garten, war ein Satz so oder so ähnlich oft zu hören: „Das sollte man immer wieder machen.“ (Zumal das Wetter komplett mitspielte.) Geladen waren viele der Uni nahestehende Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen.

Der Neujahrsempfang der Uni hatte wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden können. Stattdessen gab es die deutlich kleiner gehaltene Freiluft-Feier mit „Gelegenheit zum persönlichen Austausch, kulinarischer Rundreise und Musik“, wie es in der Einladung hieß. Geboten wurden den Gästen an diesem Abend verschiedene Themen-Führungen durch den Garten, klassische Musik in der besonderen Atmosphäre de Kuppelgewächshauses und Origami-Vorführungen – alles verteilt auf die große Fläche des Gartens, so dass es nie zu größeren Ansammlungen von Besuchern kam.