Ehemaliger Oberbürgermeister von Düsseldorf : Warum Thomas Geisel nun als Foto im Rathaus verewigt ist

Düsseldorf In Düsseldorf ist es gute Tradition, dass Portraits der früheren Oberbürgermeister im Ältestenratssaal aufgehängt werden. Thomas Geisel entschied sich für ein von Künstler Thomas Ruff bearbeitetes Foto statt einem Ölgemälde. Aus gutem Grund.

Thomas Geisel hatte schon als Oberbürgermeister keine Bedenken, Dinge anders zu machen und dabei auch anzuecken. So hat es kaum überrascht, dass er bei seinem Portrait für die Galerie der Oberbürgermeister im Rathaus einen besonderen Weg geht: Geisel hat sich, anders als fast alle seine Vorgänger, für ein Foto statt ein Gemälde entschieden. Die „Ahnengalerie“ ist eine lange Tradition in Düsseldorf , und bisher war nur Wilhelm Becker, Stadtoberhaupt von 1876 bis 1886, bei der Wahl der Kunstform aus der Reihe getanzt – von ihm gibt es eine Bronzebüste.

Es sei, versichert Geisel am Rande des offiziellen Enthüllungstermins im Rathaus, gar nicht seine Absicht gewesen, eine besonders ungewöhnliche Wahl zu treffen – zumal er seine Idee im Grunde nicht für sonderlich originell halte: „Ich würde eher fragen, warum bisher niemand auf diese Idee gekommen ist“, sagt er mit Verweis auf die Düsseldorfer Fotoschule und die Bedeutung dieser Kunstform in und für die Stadt.

Auf seine Anfrage habe der Künstler ihm zuerst einen Korb gegeben, da er seit Jahren keine Auftragsportraits mehr fertige, berichtet er: Umso mehr habe er sich dann gefreut, als Ruff nach einer Weile noch einmal auf ihn zukam und ihm schrieb, er habe „vielleicht eine Idee“. Das Honorar für die Arbeit will der Fotograf an die Organisation Fiftyfifty spenden.

Bei der Enthüllung gaben sich Geisel und sein Nachfolger Stephan Keller (CDU) versöhnlich – fast elf Monate nach der Stichwahl, die Keller deutlich für sich entschieden hatte. Gemeinsam betraten sie den Ältestenratsaal im Rathaus, Keller bescheinigte Geisel augenzwinkernd, in seiner Amtszeit „teils für dich und teils für andere unbequeme Wege“ eingeschlagen zu haben. Er hob die Verdienste seines Vorgängers um Kunst und Kultur in der Stadt hervor; nicht zuletzt sein Engagement beim Thema Fotoinstitut: „Du hast frühzeitig erkannt, welche Stärken die Kulturmetropole Düsseldorf in sich trägt.“ Er versicherte, man werde am Thema Fotoinstitut weiterhin mit großer Kraft arbeiten.