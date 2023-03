RE6, RE7 und S11 von Neuss und Dormagen Große Einschränkungen im Bahnverkehr nach Köln

Aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik wird nach Angaben der Deutschen Bahn der Verkehr der S 11 stark eingeschränkt: Zwischen Köln-Worringen und -Nippes verkehrt die S 11 vom 16. März bis einschließlich 25. März tagsüber von 7.45 bis 16.15 Uhr in beide Richtungen nicht. In dieser Zeit ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der zum Teil schon ab Dormagen und Dormagen-Chempark fährt. Fahrgäste müssen die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse beachten. Die genauen Fahrpläne gibt es online unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw.