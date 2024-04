13-jähriger Dormagener ist Kinostar Vom Filmset in die Schulbank und zurück

Unterstützt wird der junge Schauspieler neben seinen Eltern auch von den Lehrerinnen und Lehrern, sowie den Mitschülern des LGD. Selbstverständlich ist Giuseppe Bonvissuto dabei auch Schüler in der Musik- und Theater-Klasse des Gymnasiums. Doch wie lassen sich Dreharbeiten und Schulunterricht unter einen Hut bringen? „Das ist durchaus machbar. Zum einen haben wir an den Sets Medienpädagogische Fachkräfte oder auch (Nachhilfe)-Lehrer, die uns wirklich sehr unterstützen. Zum anderen werden insbesondere Kinderfilme häufig in den Sommerferien gedreht, sodass man möglichst wenig Schulstoff verpasst“, so der Kinderdarsteller. „Es ist mir wichtig, gut in der Schule zu sein. Dafür tue ich auch viel.“ Seine schulische Auszeit in den Ferien könne sich der Schauspieler dementsprechend nicht besser vorstellen: „Das sind für mich die besten Ferien, die man haben kann!“