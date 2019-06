Rheinberg/Hürtgenwald : Drei Dormagener Kradfahrer bei Unfällen verletzt

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Rheinberg/Hürtgenwald Am Sonntag Mittag fuhren ein 52-jähriger Motorradfahrer aus Dormagen und seine 48-jährige Lebensgefährtin die B 58 in Richtung Wesel. An einer Ampel bremste die 48-Jährige, da die Lichtzeichenanlage von Grün auf Gelb sprang.

Der 52-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr auf das Krad seiner Lebensgefährtin auf. Er stürzte und verletzte sich schwer. Die Frau verletzte sich leicht.

Am Pfingstsonntag gegen 12 Uhr, befuhren mehrere Motorradfahrer die B 399. Nach Verlassen der Ortslage Hürtgen überholte ein 33-Jähriger aus Dormagen mit seinem Krad den vor ihm fahrenden, 60-jährigen Kradfahrer, aus Erftstadt. Während des Überholvorganges scherte der 60-jährige aus und berührte den Dormagener. Beide kamen zu Fall und wurden schwer verletzt mit Rettungswagen, bzw. Hubschrauber Krankenhäuser gebracht.

(NGZ)