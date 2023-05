Zwei Einbrüche am Vatertag Polizei sucht Zeugen in Dormagen

Zu einem weiteren Einbruch kam es an der Sperberstraße in Delhoven. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei klingelte der mutmaßliche Tatverdächtige, um circa 17.25 Uhr, an der Haustür eines Einfamilienhauses. Als ihm keiner öffnet, kehrt er mit einer schwarzen Umhängetasche, gegen 17.42 Uhr, zurück. Es wurde ein Fenster aufgehebelt und diverse Räume wurden durchsucht. Was entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen, so die Polizei. Der Unbekannte trug laut Zeugenaussagen eine graue, khakifarbene Kappe sowie eine braune Jacke, blaue Jeans und blau-weiße Turnschuhe.