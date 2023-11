ZVA in Dormagen Akademie der Augenoptik feiert 45-jähriges Bestehen

Die Akademie der Augenoptik des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) in Knechtsteden hatte jetzt einiges zu feiern. Seit 20 Jahren ist die Akademie in Knechtsteden ansässig, außerdem wurde das 45-jährige Bestehen mit einem Fest gefeiert, denn die Schule wurde im November 1978 gegründet. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um mitzufeiern, darunter alle Mitarbeitende des Verbands, Gastdozenten, Prüfungskommissionen, Vertreter der optischen Industrie, von Berufs- und Fachschulen sowie der Politik. Auch Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld und der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe waren mit dabei, die auch einige Worte an die Gäste richteten. Hermann Gröhe verwies auf die langjährige Freundschaft zur ZVA Akademie und Bürgermeister Lierenfeld zeigte sich beeindruckt von „unserer“ Akademie in Dormagen und bot Gespräche zum Ausbau der Zusammenarbeit mit der Stadt Dormagen an.