Zuschuss der Stadt Dormagen : Barrierefreiheits-Siegel in Delhoven

Die Stadt hat das neue Gütesiegel erstmals außerhalb der Innenstadt ausgehändigt.

Ein weiterer Schritt für mehr Barreierfreiheit in Dormagen: Die Elektro Krings GmbH hat den Eingang ihres Ladenlokals an der Gutenbergstraße mit Unterstützung der Stadt barrierefrei gestaltet. Dazu wurde die bestehende zweistufige Treppe abgerissen und erneuert. Seitlich wurde eine feste Rampe gebaut. „Dadurch wird Menschen im Rollstuhl oder mit Gehhilfe, aber auch Familien mit Kinderwagen der Zugang zum Geschäft erheblich erleichtert“, erklärt Lambert Krings. Der Umbau wurde mit 1500 Euro aus dem städtischen Fördertopf für mehr Barrierefreiheit in Einzelhandel, Gastronomie und anderen Einrichtungen gefördert.

Für Bürgermeister Erik Lierenfeld geht es darum, „die Barrierefreiheit von Flächen für den Publikumsverkehr und öffentlich zugänglichen Räumen in Dormagen stetig weiter zu verbessern“. Er führt weiter aus: „Denn so bekommen wir ein spürbares Plus an Lebensqualität – für Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Familien mit Kindern gleichermaßen.“ Unternehmen und Institutionen, die Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit treffen, werden mit dem „Einfach barrierefrei“-Gütesiegel ausgezeichnet. Das vom Rat mit dem Haushalt 2018 beschlossene Förderprogramm geht auf eine Initiative des Runden Tischs Barrierefreiheit zurück.