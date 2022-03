Zusammenhalt in Dormagen : Kinonachmittag für Kinder aus der Ukraine

Zusammenhalt in Dormagen

Insgesamt sahen fast 70 Menschen gemeinsam in der Pizzeria „Paparazzi“ einen Film. Die Kinonachmittage sollen wiederholt werden. Foto: Paparazzi

Dormagen Gemeinsam mit der Stadt Dormagen hat die Pizzeria „Paparazzi“ sich etwas Besonderes für die zahlreichen Kinder aus der Ukraine ausgedacht.

Rund 500 Schutzsuchende aus der Ukraine sind mittlerweile in Dormagen angekommen und täglich werden es mehr. Um einige von ihnen – wenigstens für einen Nachmittag – auf andere Gedanken zu bringen, haben die Stadt Dormagen und das Restaurant „Paparazzi“ ukrainische Familien zu einem kostenlosen Kinonachmittag eingeladen. Rund 70 Personen sind gekommen. Dazu gab es Waffeln und Getränke. „Wir organisieren seit dieser Woche für die Kinder aus der Ukraine einen Kinonachmittag an unserem freien Tag. Wir wollen, dass die Kinder sich ein bisschen normal fühlen können. Es war eine sehr schöne Veranstaltung und ich hatte das Gefühl, dass die Kinder sich sehr wohl gefühlt haben“, erzählt Biagio Chiara, Inhaber der Pizzeria. „Wir wollen diese Kinonachmittage auch die kommenden Montage weiterhin durchführen. Nächste Woche planen wir einen Nachmittag mit Pizza.“

Nicht nur die Pizzeria „Paparazzi“ setzt sich für die Menschen aus der Ukraine auch, auch der Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Delhoven unterstützt mit einer Spende über 2000 Euro. Bei der Spendenübergabe machten sich die BSV-Mitglieder Guido Freibeuter, Stephan Gödderz und Jens Venn gemeinsam mit Bürgermeister Erik Lierenfeld ein Bild der Unterkunft in der ehemaligen Christoph-Rensing-Schule. „Wir konnten uns persönlich in der Aufnahmeeinrichtung davon überzeugen, dass unsere Spende dort an der richtigen Stelle ankommt. Über die extrem explodierenden Preise für die Beschaffung von Raummodulen und Ähnlichem waren wir wirklich erschrocken“, sagt Stephan Gödderz, 1. Vorsitzender des BSV.