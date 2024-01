Loss mer schwade in Dormagen Wolfgang Bosbach und Bürgermeister zu Gast

Das Format Loss mer schwade wurde vor sieben Jahren von dem Journalisten Markus Krücken gegründet, der in Dormagen bei verschiedenen Medien seine ersten Schreiberfahrungen sammelte, bis er sich als bekannter Sportjournalist beim „Express“ etablierte. Seine Kontakte in die Kölner Fußballszene sind hervorragend. „Als wir im Juni 2016 mit dem Premieren-Talk am Wörthersee begonnen haben, hätten wir uns nicht träumen lassen, was aus einer Schnapsidee werden könnte.“ Wir, das sind Krücken und der Journalist Eduard Bopp. Im Laufe der Jahre hat sich die Veranstaltung zu einer festen Größe im Kölner Terminkalender entwickelt, die im Internet Tausende von Menschen erreicht und von Prominenten als Plattform in eigener Sache genutzt wird. Wolfgang Bosbach gehörte schon früh zu den ersten Gästen. Der Kontakt kam über den Kölner Sänger Micki Brühl von der gleichnamigen Musikgruppe zustande, die als kölsche Mundart- und Karnevalsband bekannt ist.