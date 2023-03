Zukunftsplan in Dormagen Stadt sucht nach neuer Schul-Priorität

Dormagen · Seit geraumer Zeit kommt der Arbeitskreis „Zukunftsplan Schule“ nicht so recht voran. Festzulegen, in welcher Reihenfolge Schulen saniert oder neu gebaut werden, fällt schwer. Die Stadt betont: Eine neue Prioritätenliste muss her.

Bei allen Plänen und Projekten in Dormagen gilt der „Zukunftsplan Schule“ als einer der wichtigsten. Zum einen, weil darin Kosten in dreistelliger Millionen Euro-Höhe stecken, zum anderen, weil angesichts von Sanierungsstau und Prioritäten darin reichlich Zündstoff steckt. Kernfrage: Welche Schule wird wann saniert (oder neu gebaut)? Da verwundert es nicht, dass der zugehörige Arbeitskreis (AK) noch nichts Greifbares erreicht hat. Vor einem Monat gab es einen Workshop des AK unter externer Moderation, die Ergebnisse werden derzeit ausgewertet. „Wir müssen eine neue Priorität erstellen“, sagt Schuldezernent Robert Krumbein. Dass es dabei Enttäuschungen geben wird, ist klar.