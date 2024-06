Realschule Hackenbroich in Dormagen Schüler präsentieren in Theaterstück düstere Zukunftsprognosen

Leider verlässt der Zuschauer diesen Ort der Glückseligkeit und landet unsanft in einer Art Anstalt. Menschen taumeln verwirrt herum und werden auf Schritt und Tritt beobachtet. Ein Insasse stellt bedauernd fest, dass „die Chance auf ein großes Europa ordentlich vergeigt wurde“ . Die Demokratie ist abgeschafft. In die Einrichtung, so erfährt der Zuschauer, werden nun all jene gebracht, die das nicht wahrhaben wollen.