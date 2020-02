Dormagen und Stadtteile : Infos kompakt zu den neun Karnevalszügen in Dormagen

Dormagen In Dormagen gibt es neun Karnevalsumzüge. Hier die Daten.

Nievenheim Sonntag, 23. Februar, von 13 bis 17 Uhr. Veranstalter: KG Blau-Weiß Nievenheim. Bismarckstraße (Schwimmbad), Neusser Straße. Am Mühlenpfad, Am Krausberg, Hindenburgstraße, In Ückerath, Dante-, Gerhard-Hauptmann-Straße, Auf der Hardt, In Ückerath - Hindenburgstraße bis Robens.