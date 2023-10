Zuckerfabrik in Dormagen Einkaufen bei Edeka erst ab 2028

„Warum liegt eigentlich das ehemalige Gelände der Zuckerfabrik schon so viele Jahre brach?“ Die Frage eines Besuchers des Bürgerdialogs der Verwaltung am vergangenen Mittwoch in der Kulturhalle löste bei Bürgermeister Erik Lierenfeld ein Schmunzeln aus: „Die Lage ist komplex und kompliziert.“ Vielen Dormagenern ist die Historie mit wechselnden Eigentümern des Areals und mindestens ebenso vielen Planungen bekannt. Seit geraumer Zeit ist klar, dass die Edeka Handelsgruppe als Grundstückseigentümerin dort ein Einkaufszentrum errichten wird. Doch wann geht es endlich los? Lierenfeld dämpft voreilige Erwartungen: „Einkaufen wird man dort vielleicht 2027, aber wahrscheinlicher erst 2028.“