Zonser Nordhalle: Jazztrio wird live zum Quartett

Zons Mit dem Jazztrio „Accordion Affairs“ hatte der Verein der Freunde und Förderer des Kreismuseums Zons außergewöhnliche Musiker eingeladen.

Der Neusser Musiker Konstantin Wienstroer spielt einen Kontrabass, wie er selten im Trio zu hören ist. Neben vielen virtuosen Improvisationen ist sein Instrument vor allem auch ungeheuer präsent. „Das liegt auch am Raum. Wir waren in der Nordhalle schon nach dem Einspielen begeistert“, sagt der Bassist. Der Senior im Bunde, gerade 60 geworden, ist Peter Baumgärtner, einer der musikalisch einfühlsamsten Jazzdrummer überhaupt. Nicht selten spielt er seine Trommeln nur mit den Fingern. Nach einem temperamentvollen Intro des amerikanischen Gitarristen John Scofield konzentrierte sich das Trio auf Musik, die vor allem von dem durch das Jazzakkordeon erzeugten außergewöhnlichen Sound bestimmt war. Der weltweit bekannte französische Akkordeonist und Komponist Richard Galliano hatte sich auf Anraten Astor Piazollas seiner Wurzeln erinnert: „Schaffe einen Musette-Neuve-Stil, so wie ich den Tango Nuevo erfunden habe.“ Sein bekanntestes „Laurita“ spielte „Accordion Affairs“ so authentisch, dass man den kürzlich im Alter von 94 Jahren verstorbenen Charles Aznavour glaubte singen zu hören.