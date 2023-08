Event in Dormagen Zonser Nachtlauf findet im September statt

Am 22. September veranstaltet die SG Zons zum 47. Mal den beliebten Nachtlauf „7 Meilen von Zons.“ Ab 20 Uhr werden die Teilnehmenden vom Sportzentrum Zonser Heide aus über einen Rundkurs auf eine abwechslungsreiche Strecke geschickt. Ein Highlight ist der Abschnitt um die Stadtmauer und durch die Zonser Altstadt. Teilnehmen können alle trainierten Läuferinnen und Läufer ab 16 Jahren, auch Freizeitsportler. Als Auszeichnung für die Sieger des Gesamteinlaufes (7 Meilen) stehen Ehrenpreise zur Verfügung. Um 19 Uhr wird der „Jedermannlauf“ über 3,1 Meilen (5000 m) im Heidestadion gestartet. Dort können auch Schüler und Jugendliche ab zehn Jahren teilnehmen. Anlässlich des 650-jährigen Stadtjubiläums findet im ein Lauf über 650 m für Menschen mit Handicap statt. Gestartet wird um ca. 18 Uhr mit knapp eineinhalb Stadionrunden. Anmeldungen an sportservice@stadt-dormagen.de mit Name, Vorname, Jahrgang und Art des Handicaps. Anmeldungen und Infos zu den anderen Läufen unter www.sg-zons.de. Der Meldeschluss ist am 19. September. Wichtig ist warme Kleidung, da die Halle nicht zur Verfügung steht. An der Strecke gibt es ein Rahmenprogramm mit Getränkewagen, Grillstand und Cafeteria.