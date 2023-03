Kulturhalle Dormagen Fast 200 Gäste bei Konzert der Zonser „MusikBocks“

Das städtische Kulturbüro richtete den besonderen Heimatabend mit den vier heimischen Akteuren aus. Die „MusikBocks“ trumpften mit Professionalität, liebevoll arrangierten Songs und einer gehören Portion Humor. Ihre Lieder und Texte in heimischer Mundart riefen Erinnerungen an fröhliche Schlittschuhlauf-Runden auf den Rheinwiesen, fast vergessene Tante-Emma-Läden und Kneipentouren durch die Zonser Altstadt wach. „Künnt et nit so schön wie fröher sinn?“, fragten sie mit viel Charme und Einfühlungsvermögen. Sie erzählten Geschichten rund um die Mühle, das Schützenfest und den französischen Einfluss im Rheinland („Von Kölle bis Bonn rüsch et noh Eau de Cologne“). Auch ein sanfter Seitenhieb auf die Besuchermassen in der Zollfeste konnte sich das Quartett nicht verkneifen: „Sind abends die Straßen von Touristen blank, sagen die Zonser Jottseidank“.