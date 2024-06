Zonser Märchenspiele Wer steckt im Rumpelstilzchen-Kostüm?

Die Märchenspiele Zons präsentieren in ihrem 70. Jubiläumsjahr das bekannte und beliebte Märchen „Rumpelstilzchen“ nach den Gebrüdern Grimm. Die Geschichte, die Generationen von Kindern und Erwachsenen fasziniert hat, wird auf der Freilichtbühne in Zons lebendig, die Premiere findet am 9. Juni statt.