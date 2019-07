„Zonser Erklärung“ : Gewerbesteuer-AG tagt in Dormagen

Dormagen Steuerrechtsexperten wollen bei Vorschlägen zur Reform des Gesetzes mitarbeiten.

War Zons der Ausgangspunkt für eine Reform der Gewerbesteuergesetzgebung? Die Reaktionen im Nachhinein auf die „Zonser Erklärung“ waren, so versichert Bürgermeister Erik Lierenfeld, positiv. „Ich habe mit niemand gesprochen, der gemeint hat, dass das, was wir vorhaben, nicht richtig sei.“ Es geht um Steuergerechtigkeit, um das Verhindern von Steuer-Oasen und Steuer-Dumping. Lierenfeld, der mit seiner deutlichen Kritik vor zwei Wochen an den Plänen der Stadt Leverkusen zur massiven Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes Auslöser des Projektes ist, will das Tempo beibehalten. So soll die gebildete Arbeitsgruppe zeitnah zusammenkommen. „Gerne zum Start in Dormagen. Aber dann kann ich die Federführung gerne abgeben“, so Lierenfeld.