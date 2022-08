Fährbetrieb Zons-Urdenbach : Rheinfähre nimmt Betrieb vorübergehend wieder auf

Dormagen Ab Mittwoch, 24. August, wird die Rheinfähre Zons-Urdenbach den Betrieb zunächst vorläufig wieder aufnehmen und bis einschließlich Sonntag zu den regulären Zeiten fahren. Ab Montag (29. August) wird der Betrieb dann wieder eingestellt – aus gutem Grund.

Grund dafür sind Baggerarbeiten, bei denen Kies umverlagert werde. Betreiber Wolfgang Jansen, von der Firma Jansen&Söhne mit Sitz in Neuss , erklärt: „Durch die Strömung wird immer wieder Kies angeschwemmt, betroffen ist dabei insbesondere die Düsseldorfer Seite. Bei Niedrigwasser kommen wir irgendwann mit der Fähre nicht mehr über den Kies hinweg und deshalb auch nicht ans Ufer und können nicht mehr anlegen.“ 2018 stand die Fähre monatelang still, in den vergangenen 15 Jahren waren es immer mal ein paar Tage.

In den vergangen Wochen war die Fähre wegen des aktuellen Niedrigwasser des Flusses bereits zeitweise nicht in Betrieb. Ist der Wasserstand zu niedrig, drohen Beschädigungen am Rumpf der Fähre. Es ist weiterhin unklar, wie sich die anhaltende Trockenheit in den kommenden Wochen und Monaten auf den Fährbetrieb auswirkt. Normalerweise fährt das Schiff aktuell von Montag bis Freitag 6.15 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.