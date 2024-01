Rheinfähre in Zons Hochwasser erschweren Fährbetrieb in Zons

„Für alle Frühaufsteher eine Wonne“ – mit diesem Satz macht die Rheinfähre bei Stromkilometer 718 zwischen Zons und Düsseldorf-Urdenbach Werbung. Und in der Tat: Seit Montagmorgen dürfte die Fähre von noch mehr Pendlern und Autofahrern als Wonne wahrgenommen werden, als ohnehin schon. Denn: Seit dem Wochenende ist die Brücke der A1 über den Rhein zwischen Chorweiler und Leverkusen vollständig gesperrt. Am 4. Februar will die Autobahn GmbH dann feierlich die erste Hälfte der neuen Leverkusener Rheinbrücke eröffnen. Ab dann dürfen nach mehr als elf Jahren auch wieder Lkw über die Brücke fahren.