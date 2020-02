Fund in Zons : 14-Jähriger rätselt über geheimnisvolle Flaschenpost

Dormagen Es gibt Dinge, die findet man nicht alle Tage. Der 14-Jährige Silas hat eine Flaschenpost am Rheinufer in Zons entdeckt. Nun sucht er die Absenderinnen.

Es gibt Dinge, die findet man nicht alle Tage: Als Silas Franz am Dienstagnachmittag mit seiner Konfirmationsgruppe am Rheinufer in Zons ein Foto machen wollte, fiel den Jugendlichen eine Glasflasche ins Auge. Sie trieb am Ufer, gleich in der Nähe der Fähre im Wasser. „Wir haben sie aufgehoben und gesehen, dass ein Zettel darin war“, erzählt der 14-jährige Silas. „Erst haben wir gedacht, wäre cool, wenn da jetzt eine Schatzkarte drin wäre.“ Also schraubten sie die Flasche auf und fischten das eingerollte Blatt Papier heraus. Der erste Eindruck? „Es sah alt und etwas vergilbt aus“, erzählt Silas. Eine Schatzkarte war es zwar nicht, dafür aber ein Brief: „Hallo, schön das du das liest. Wir sind noch jung und können nicht so schön schreiben aber sind gut gelaunt. Wir heißen Sophie und Marie. Wir hoffen es geht dir gut!“, ist dort zu lesen. Datiert wurde der Brief auf das Jahr 1968. „Wir wissen natürlich nicht, ob die Flasche wirklich aus der Zeit ist“, sagt Silas, „das Papier sieht zwar alt aus. Aber es könnte natürlich auch erst vor kurzem geschrieben worden sein.“ Das Rätsel um den mysteriösen Brief möchte er gerne lösen und die Mädchen finden. Bei Instagram und Facebook hat er schon recherchiert. Doch ohne Ergebnis. „Wenn die Mädchen den Brief wirklich 1968 geschrieben haben, müssten sie mittlerweile längst erwachsen sein.“