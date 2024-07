Schulleiterin aus Zons geht in den Ruhestand Renate Zündorf ist „Pädagogin aus Passion“

Gefreut habe sie sich auf ihre letzte Schulwoche nicht – denn ‚Abschiednehmen einmal anders‘ hieß es in den Tagen vor den Sommerferien an der Friedrich-von-Saarwerden-Schule in Zons. Nicht nur die Viertklässler verlassen nämlich die Grundschule wie in jedem Schuljahr, sondern auch für die Schulleiterin war am Freitag der letzte Unterrichtstag. Renate Zündorf geht nach 20 Jahren an der Schule in den Ruhestand. „Es ist ein mulmiges Gefühl, noch unwirklich“, sagte sie. Einen Alltag ohne Schule könne sie sich noch gar nicht richtig vorstellen. Wegen der Kinder, aber auch wegen des tollen Kollegiums, das über die Jahre so gut zusammengearbeitet habe.