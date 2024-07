Brauchtum in Dormagen So schön wird das Schützenfest in Zons

Das sind die Höhepunkte des diesjährigen Schützenfests in Zons: Am kommenden Samstag, 20. Juli, wird um 15 Uhr das Fest mit einem traditionellen Fassanstich am Schweinebrunnen durch Schirmherr Erik Lierenfeld eröffnet, begleitet vom Platzkonzert des Tambourcorps Feste Zons und der Musikkapelle „Die Gohrer“. Gleich im Anschluss erfolgt die Baumpflanzung am Wallgraben durch Schützenkönig Sascha I. Stotzem und Königin Isabella. Nach dem Fackelzug mit großem Zapfenstreich am Schweinebrunnen um 20.30 Uhr wird im Festzelt ausgelassen getanzt.