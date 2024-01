Geschichte in Dormagen Historischer Paukenschlag für die Zollfeste Zons

Besonders spannend zu lesen sind die Ausführungen zu einer möglichen Rheinfurt bei Zons. Sie könnte, wie auch andernorts im römischen Germanien – man denke etwa an Frankfurt am Main oder an Kaiserswerth – als Flussübergang genutzt worden sein, der sich wiederum zu einer Handelssiedlung entwickelte, die dann in der Frankenzeit und im Mittelalter wuchs und gedieh. So gab es kurz nach der Stadtgründung ein schreckliches Hochwasser, das den Verlauf des Rheins bei Zons völlig veränderte. Dabei kam Bürgel erst auf die andere Rheinseite zu liegen, und die Furten durch den Rhein wurden teilweise zerstört.