Neuwahlen in Zons : Eselpark-Förderverein wählt neuen größeren Vorstand

Lena Fiedler, Carmen Grewe, Claudia Faedda, Lisa Richter, Simone Brüggemann, Petra Strauch v.l.). Foto: Eselpark Zons e.V.

Zons Bereits in den vergangenen Monaten hatte sich Lisa Marie Richter intensiv in die Vorstandsarbeit des Fördervereins des Eselparks Zons eingearbeitet, und so war es ein fließender Übergang, als die 28-jährige gebürtige Zonserin bei der Mitgliederversammlung vergangene Woche zur neuen ersten Vorsitzenden gewählt wurde.

Damit löste sie ihren Vorgänger Andreas Behncke ab, der sein Amt aus persönlichen und beruflichen Gründen abgegeben hatte. Der Vorstand wurde aber nicht nur komplett neu gewählt, sondern auch von vier auf sieben Mitglieder erweitert. Neu dabei sind neben Lisa Marie Richter auch Petra Strauch als stellvertretende Vorsitzende, Simone Brüggemann als Geschäftsführerin und Claudia Fedder als Vize-Geschäftsführerin. Die Kasse wird zukünftig von Carmen Grewe und Martin Mohren verwaltet. Das Protokoll führt nun Lena Fiedler. Nach den Wahlen legte Behncke eine sehr erfolgreiche Bilanz der ersten beiden Gründungsjahre vor und dankte dem alten und dem neuen Vorstand für gute Zusammenarbeit.