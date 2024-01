Diamantene Hochzeit Es war Liebe auf den zweiten Blick

Vor über 70 Jahren lernten sich Erika und Peter Specht in der Schule in Duisburg kennen. „Wir kennen uns, seitdem ich denken kann. Wir waren zusammen in der Schule und in der Pfarrjugend, aber gefunkt hat es da noch nicht“, erinnert sich Peter Specht. Es war Liebe auf den zweiten Blick. „Ich war auf dem Gartenfest meiner Eltern und wollte eigentlich gerade nach Hause, da kam Peter dazu und ich beschloss, zu bleiben. An dem Abend und für immer“, berichtet Erika Specht noch immer sichtlich verliebt. Von diesem Abend an, waren die beiden unzertrennlich. Peter Specht übernahm eine Tankstelle in Essen und da musste dann auch alles ganz schnell gehen. „Die Pächter haben damals nur Verträge mit Ehepaaren geschlossen, um mehr Sicherheiten zu haben. Da haben wir dann natürlich ganz schnell geheiratet“, so der Rentner.