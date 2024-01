Archiv im Rhein-Kreis Neuss Kreisarchiv stellt das Jahresprogramm 2024 vor

Geschichtsinteressierte sollten sich den Tag der Archive am 2. März mit Führungen und Kulinarik rund um das Thema „Essen und Trinken“ im Archiv an der Schloßstrasse 39 in Zons vormerken. Weitere Highlights sind der historische Themenabend „Grüne Kleinode: Parks und Gärten im Rhein-Kreis Neuss in Vergangenheit und Zukunft“ am 3. September in der Nordhalle von Burg Friedestrom und das Erinnerungscafé am 17. Oktober im Archiv mit alten Bildern, Filmen und Textquellen. Wie in den Vorjahren werden auch in diesem Jahr wieder Sommerführungen angeboten. Jeweils am ersten Mittwoch im Juni, Juli und August geben Mitarbeitende Einblicke in die Archivarbeit und öffnen Bereiche der Burganlage, die sonst verschlossen sind. Weitere Führungen und ein vielfältiges Programm sind am bundesweiten Tag des offenen Denkmals am 8. September geplant.