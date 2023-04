Gruselige Führung durch Zons Autorin Catherine Shepherd zeigt Schauplätze ihres neunten Thrillers

Ihren Bewohnern bietet die alte Feste Zons behagliches Wohnen und den an Wochenenden scharenweise einflutenden Touristen einen Blick in die mittelalterliche Infrastruktur. Für die ansässige Schriftstellerin Catherine Shepherd ist Zons Kulisse für ihre in alte Zeiten verlegte Kriminalroman-Reihe. Davon hat sie bereits zwei Hände voll produziert. Am Samstag war die Lesung aus dem neunten Band „Sündenkammer“ der Resonanzboden für die den Rundgang begleitende Stadtführerin Franziska Gräfe, die eine Menge Wissenswertes zur Stadtgeschichte beitrug. Organisiert werden die Krimiführungen von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD).