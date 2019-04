Zons : Wegekreuz am Ernteweg / B 9 umgefahren

Das Wegekreuz am Ernteweg. Foto: privat

Zons In der Karwoche ist das Wegekreuz am Ernteweg an der B 9 zerstört worden. Aufmerksamen Dormagenern fiel das auf dem Boden liegende, zerbrochene Kreuz auf. Sie verständigten Polizei und Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das Kreuz ist von einem Lkw, der den Spuren nach aus Richtung Autobahn kam, brutal umgefahren worden“, so ein Dormagener, der türkisgrüne Lackspuren in Stoßstangen-Höhe ausgemacht hat. Die städtischen Denkmalschützer helfen und stellen den Kontakt zu den Paten der Wegekreuze her.

(cw-)