Verkehr in Dormagen : Zentrum sorgt sich um Sicherheit am Bahnhof Nievenheim

Zentrum sorgt sich um Sicherheit am Bahnhof Nievenheim

Verkehr in Dormagen

Verkehrssicherheit am Bahnhof Nievenheim. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Delrath Die Fraktion regt an, die Bushaltestelle zu vergrößern. Stadt und Polizei sollten zudem verstärkte Verkehrskontrollen ermöglichen.

Die Verkehrssituation am Bahnhof Nievenheim in Delrath ist „in vielerlei Hinsicht problematisch und gefährlich“. Darauf macht die Zentrums-Fraktion mit einer Pressemitteilung aufmerksam: Insbesondere in den Morgenstunden komme es zu einer erheblichen Verkehrsverdichtung durch den Berufsverkehr, Bahn- und Buspendler, Schüler sowie Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.