Abfallentsorgung : Zentrum fordert eigenen Wertstoffhof für Dormagen

Dormagen Den Bürgern soll die Beseitigung von Abfällen leichter gemacht werden. Der Weg zur Deponie nach Neuss sei für viele Dormagener zu weit und werde gescheut, heißt es vom Zentrum.

Das Zentrum setzt sich für einen eigenen Wertstoffhof für Dormagen ein. Eine solche Einrichtung vor Ort sei unter verschiedenen Gesichtspunkten sinnvoll, argumentiert Ratsmitglied Michael Kirbach. Für die Entsorgung von kleinteiligem Sperrmüll sowie Elektro- und Metallschrotten müssten den Bürgern niederschwellige Angebote gemacht werden. „Dies wird zum einen die Bereitschaft erhöhen, Müll ordnungsgemäß zu trennen. Zum anderen hoffen wir, dass dadurch das wilde Abladen von Müll in Wäldern, an Altglas-Containern etc. zurückgehen wird“, sagt der Zentrumspolitiker.