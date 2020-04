Kindertagesstätten in Dormagen : Zentrum will Befristung für Erzieherinnen aufheben

Dormagen Das Zentrum setzt sich dafür ein, dass die Stadt aus den aktuell ohne Sachgrund befristeten Verträgen von Erzieherinnen Festanstellungen macht. In Zukunft soll sie auf den Einsatz von Befristungen ohne Sachgrund gänzlich verzichten.

„Dies wäre ein wichtiges Vertrauenssignal an die Betroffenen“, sagen Hans-Joachim Woitzik und Hartmut Aschenbruck. Daher sollte die Stadt in Zukunft auf den Einsatz von Befristungen ohne Sachgrund gänzlich verzichten.

Laut Angaben der Zentrums-Fraktion sind derzeit 171 Erzieherinnen und Erzieher bei der Stadt und dem Dormagener Sozialdienst beschäftigt. Davon haben 38 Angestellte befristete Verträge, was knapp 25 Prozent entspricht. Hiervon sind 19 ohne Sachgrund befristet. „Diese Handhabe passt nicht dazu, dass Erzieherinnen mehr Wertschätzung und Dank entgegengebracht werden soll. Wir fragen uns, wenn doch Erzieherinnen so schwer für unsere Kitas zu bekommen sind, warum werden diese überhaupt befristet angestellt?“ fragt Thomas Freitag.

Die Ratsfraktionen hatten am 27. März sechs Stellen für Erzieherinnen für die Kita „Rappelkiste“ bewilligt, weil dort zwei neue Gruppen zur Deckung der benötigten Kapazitäten in Horrem und Umgebung eingerichtet werden. Dabei hatte die CDU kritisiert, dass die Verwaltung erst im Nachhinein diesen Stellenbedarf reklamierte. Sie sprach von einer schlechten Personalplanung. Das sieht die SPD ganz anders: „Nachdem erst nach der Verabschiedung des Stellenplans 2020 die Voraussetzungen für die Schaffung neuer Betreuungsgruppen in der Horremer Kita geschaffen werden konnten, sind die notwendigen Stellen auch erst jetzt von der Verwaltung beantragt worden“, erläutert Fraktionsvorsitzender Andreas Behncke. „Wir bedauern sehr, dass einige Fraktionen nicht einmal in der aktuell besonders belastenden Situation auf solch nebulöse Kritik verzichten können.“