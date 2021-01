Ihn nur als evangelischen Pfarrer zu bezeichnen, greift zu kurz: Frank Picht, Geschäftsführer der Evangelischer Sozialdienst GmbH, ist auch ein Motor beim Thema Bau von Kindertagesstätten. Die evangelische Kirche hat in Windeseile die Kita in Delhoven gebaut, weiteres ist in Planung. Hinzu will er auch weiterhin ein beliebtes kulturelles Angebot unterbreiten, denn „seine“ Christuskirche ist auch Veranstaltungsort der erfolgreichen und guten Konzert-Reihe „Friday night“.