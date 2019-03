Dormagen: Konzert im „Pink“ : Zed Mitchell – ein Tausendsassa an der Gitarre

Die Zed-Mitchell-Band legte im „Pink“ am Höhenberg einen überzeugenden Auftritt hin. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Veranstalter Jorgos Flambouraris hat am Freitagabend im „Pink“ am Höhenberg wieder einmal einen aufregenden musikalischen Treffer gelandet. Der Dormagener Buchhändler und Organisator von Konzerten der Blues- und Rock-Szene hatte in seiner Gaststätte jetzt ein anderes Multitalent zu Gast: den Serben Zed Mitchell aus Essen.

Von Klaus Niehörster

Diesem Bandleader eilt ein guter Ruf voraus. „Saitenmagier“ wird er genannt, „Vermischer von Rockmusik und Bluesnoten“, „Entwickler eines neuen eigenwilligen Powerblues“. Flinkes Fingerspiel auf der Gitarre ist ihm offenbar schon in die Wiege gelegt, dann über Jahrzehnte eingeübt, und ein erstaunliches fünf Oktaven umfassendes Potenzial belegt seine Stimmgewalt.

Seit 50 Jahren ist Zed Mitchell im Musikgeschäft, und mehr als 100 Alben hat er mittlerweile vorzuweisen, ohne dass er auch nur im Entferntesten ans Aufhören denken würde. Und doch klingt ein wenig Melancholie an, wenn er bekennt: „Jedes Mal ist wie ein letztes Mal. Wir spielen immer volle Power.“ Und das ist nicht akustisch, sondern rein künstlerisch gemeint.

Peter Hensen, Drums, Alex Felder, Bass, und Todor Manojlovic, Gitarre, standen dem Bandleader zur Seite. „Für mich ist das keine Arbeit“, eröffnet er mit jugendlich glänzenden Augen, als wäre er ein Newcomer, „sondern Musik ist meine Liebe.“ Poprock, Jazz, sogar Klassik dröselt er als sein Repertoire auf, nicht ohne die Instrumentierung von Musikfilmen zu vergessen. „Springtime in Paris“, „Night in Berlin“ und „Black Swan“ sind geradezu literarisch anmutende Titel des Abends.

Solche Songs provozieren die Frage, warum nicht auch Frauen zur Band gehören. „Frauen können gut Musik“, gesteht der Bandleader unumwunden ein, „doch unsere Stücke sind etwas für Männer.“ Bei denen ist seine Band in ihrem Element. Angeführt vom Tausendsassa Zed Mitchell haben sie „eine eigene Richtung“ drauf. Das betrifft sowohl den Jazz, als auch den Rock und sogar die Popmusik. „Alles, was gut und schön ist“, bekamen denn auch die Zuhörer geboten. Sie hatten wie immer im „Pink“ Gelegenheit, ganz vorn mit im musikalischen Geschehen zu sein.