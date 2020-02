Innenstadt Dormagen : Zweifel am geplanten Blindenleitsystem

Ein Teil der Bordsteine an den Fußgängerüberwegen in der Innenstadt soll angehoben werden. Das soll Blinden helfen. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Dormagen Vor Umbauarbeiten fordert die Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte einen Ortstermin.

Auf Antrag der CDU will die Verwaltung ein neues Blindenleitsystem in der Innenstadt installieren. An vier Fußgängerüberwegen mit Zebrastreifen soll die vorhandene Absenkung auf sechs Zentimeter erhöht werden und so eine Tastkante für Blinde geschaffen werden. Elisabeth Fittgen, die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte, in der 40 bis 50 Dormagener aktiv sind, hat jedoch Zweifel an dem Projekt.