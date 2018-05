Serie Rätsel Der Stadt (1): Wozu diente der Myriameterstein?

Dieser Myriameterstein steht am Leinpfad bei Zons. Foto: Zöller

Dormagen Die erste Folge unserer neuen Reihe führt uns auf den Leinpfad am Rhein.

ZONS Vor 150 Jahren gab es noch keine Smartphones mit GPS-Funktion. Um die Navigation der Kapitäne zu erleichtern, beschloss im Jahre 1864 die "Central-Commission für die Rhein-Schifffahrt" in Amsterdam, dass der Fluss zum ersten Mal vermessen werden sollte. Der Anfang war in Basel und das Ende die Mündung des Rheins in die Nordsee. Drei Jahre später stellte man Steine auf, die die Ergebnisse der Messung darstellen sollten.