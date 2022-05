Workshop in Knechtsteden : Waldkinder lernen den Zusammenhang von Geld und Glück

Knechtsteden Es wird gezählt, geklickt und gespielt: Die Waldkinder Knechtsteden beschäftigten sich in diesen Tagen unter Führung von Gudrun Schröder, Referentin des Arbeitskreises „Neue Medien“, mit einem besonders wichtigen Thema.

So nahmen die dreizehn Vorschüler erstmals an einem Workshop teil, der sich mit „Zahlen, Geld und Glück“ beschäftigte. Interaktiv erklärte Schröder den Kindern den Zusammenhang der drei Aspekte.

„Es ist wichtig, ihnen von klein auf beizubringen, dass Geld nicht vom Himmel fällt und schwierige Sachverhalte einfach zu erklären“, so die Referentin. „Wir verdeutlichen ihnen, was Zahlen so wichtig macht und auch, dass es Dinge gibt, die man sich nicht kaufen kann.“ Zeitgleich bekamen die Kinder eine Einführung in die Nutzung von Technischen Geräten (Laptop, Beamer etc.). Der Workshop wird seit Jahren mit Unterstützung der Bundes- und Landesministerien, des Präsidenten des deutschen Kinderschutzbundes und der Schul- und Jugendämter sowie der freien Träger vom Arbeitskreis Neue Medien (AKNM) angeboten. „Das Feedback bisher war immer positiv. Ich finde es toll, dass auch den Kindern dieses doch sehr naturverbunden Waldkindergarten die Möglichkeit geboten wird, sich mit diesen Themen zu beschäftigen“, so Schröder.