Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnungsprojekt in Dormagen : Stadt will ökologische Häuser bauen

Auf diesem Areal am Lupinenweg, wo einmal ein Spielplatz angelegt war, sollen die ökologisch wertvollen Häuser gebaut werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Am Lupinenweg will die Stadt gleich mit einem Prestigeprojekt ausprobieren, ob ihr Plan, als Bauherrin und Eigentümerin aufzutreten aufgeht. Es wäre ein Schritt hin zu einer Wohnungsbaugesellschaft.

Es sind nur drei Grundstücke, die mit Doppelhaushälften bebaut erden sollen. Doch deren Umsetzung hätte Signalwirkung für die mittelfristige Absicht von Bürgermeister und SPD, in Dormagen eine Wohnungsbaugesellschaft zu etablieren, bei der die Stadt die Kontrolle hat. Am Lupinenweg sollen auf drei der fünf Grundstücke auf dem ehemaligen Spielplatz Vollholzhäuser gebaut werden, die einen „hohen ökologischen Standard“ haben, wie Bürgermeister Erik Lierenfeld erklärt.

Die Stadt beabsichtigt, einen Investor zu beauftragen, der die Grundstücke mit „energieautarken, klimapositiven Vollholzhäusern“ bebaut, so heißt es in der Vorlage, über die die Ratsmitglieder in der vergangenen Woche entscheiden sollten. Dabei soll der Energiestandard sehr hoch sein und Wert auf „0-Energie-Häuser“ gelegt werden. auch eine alternative Energienutzung (Solar- oder Geothermie) sollten berücksichtigt werden. Lierenfeld: „Unser ziel ist es, innovativ ökologisches Bauen zu fördern“ – auf der Grundlage von „Mieteigenheimen“. Denn die Stadt will Eigentümerin dieser Häuser sein, um auf diesem Weg einen günstigen Mietzins beeinflussen zu können.

Info Das „Wiener Wohnen“ für den Wohnungsmarkt Das Vorbild „Wiener Wohnen ist größter Immobilienverwalter Europas und gehört zu 100 Prozent der Stadt. Keine andere Stadt der Welt besitzt so viele Wohneinheiten (220.000 Gemeindewohnungen). Unerwartete Preissprünge oder Kündigungen müssen die Bewohner nicht fürchten. 62 Prozent der Wiener leben einer geförderten oder kommunalen Wohnung. Sie zahlen eine Bruttomiete zwischen fünf und neun Euro pro Quadratmeter.

Dieses Vorhaben wäre im Stadtrat beinahe gescheitert. Denn während die Grünen von einem „total guten Vorschlag“ sprachen, sprach die FDP von einem „falschen Weg“. Die CDU sagte direkt, dass dieser Schritt „vollkommen falsch“ sei. In einer zunächst hitzigen Kontroverse wurde am ende jedoch vereinbart, dass die Verwaltung bis zur Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 27. August eine neue, detaillierte Konzeption präsentiert, was von CDU-Fraktionschef Kai Weber (Der im Januar sagte, es sei nicht Aufgabe der Stadt Wohnungen zu bauen“) ausdrücklich eingefordert wurde. Demgegenüber stand die klare Zustimmung der SPD. Sonja Kockartz-Müller, die planungspolitische Sprecherin der Fraktion: „Das Modellprojekt ist eine Investition in eine nachhaltige Stadtplanung und den Klimaschutz. Wenn sich erweist, dass ökologisches Bauen auch ökonomisch sinnvoll ist, könnten weitere Gebäude dieser Art entstehen und das Projekt auch als Modell für private Investoren dienen.“

Im Ursprung war an dieser Stelle eine Grundstücksvergabe auf der Grundlage des Erbbaurechts vorgesehen. Doch nur für zwei der fünf Grundstücke konnten nach Angaben der Stadt Käufer gefunden werden. Selbst aufgrund des geringen Zinssatzes erscheint anderen Interessenten dieses Modell unattraktiv und der klassische Eigentumserwerb bevorzugt. Jetzt beschreitet die Stadt einen anderen, innovativen Weg und ist zuversichtlich, dass dieser erfolgreich sein wird, denn: „Wir sprechen damit eine andere Zielgruppe an“, sagt Lierenfeld.

Der Bürgermeister möchte gerne hin zu einer Wohnungsbaugesellschaft und hat das bereits im vergangenen Jahr thematisiert. Am Beispiel der Stadt Wien führte er auf, wie eine Kommune mit Erfolg für bezahlbaren Wohnraum sorgen kann, wenn sie als Eigentümerin über eine Vielzahl von Wohnungen verfügt. Dormagen soll dem folgen. Wie das konkret aussehen könnte, das sollte Thema in der neuen Wahlperiode sein, sagt Lierenfeld. Er spricht von einer Wohnungsbaugesellschaft als einer „schlanken Gesellschaft. Die Stadt soll das Heft des Handelns in der Hand behalten“. Es gebe viele Denkmodelle, wie ein Konstrukt aussehen könnte. Er hält auch eine Kooperation mit weiteren Partnern für eine Option.