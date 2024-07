Worado in Dormagen Auf dem Wohnungsmarkt ein starker Akteur

Das Team der Wohnraumgesellschaft Worado um Geschäftsführer Uwe Heidel baute in der Vergangenheit nicht nur gegen die Wohnungskrise an, sondern auch gegen eine Portion Skepsis. Denn: Vor einigen Jahren war die Idee, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zu gründen, nicht unumstritten. Vor allem in der Politik gab es Stimmen, die die Gründung der Worado sehr kritisch beäugten.