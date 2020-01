Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnungsmangel in Dormagen : Streit um Wohnungsbaugesellschaft

Das Thema Wohnungsbau beschäftigt die Dormagener. Die Baugenossenschaft Dormagen errichtet derzeit Häuser an der Friedrich-Ebert-Straße. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen In Dormagen ist der Mangel vor allem an bezahlbaren Wohnungen eklatant. In den nächsten Monaten wird politisch um die Idee von Bürgermeister Erik Lierenfeld gerungen, der eine städtische Wohnungsbaugesellschaft vorschlägt.