Wohnungsbau in Dormagen : Grüne bezeichnen Wohnungsbau-Idee von Lierenfeld als Plagiat

Dormagen Die Partei erinnert an ihren Antrag von März vergangenen Jahres. Darin habe sie betont, dass „in jedem Falle der geschaffene Wohnraum im Besitz der Stadt Dormagen sein soll“.

Der Bürgermeister hatte das „Wiener Modell“ als ein auch für Dormagen denkbares Modell genannt, wo die Stadt Eigentümerin einer Vielzahl von Wohnungen ist und dadurch den Einfluss über die Höhe der Miete behält. Pehe erinnert an den Grünen-Antrag von März vergangenen Jahres. Darin haben sie betont, dass „in jedem Falle der geschaffene Wohnraum im Besitz der Stadt Dormagen sein soll“. In der damaligen Sitzung hatten sie einen Antrag eingebracht, wonach die Stadt zwei Szenarien prüfen solle: Zum könnte die Stadt mit einem Generalunternehmer zusammenarbeiten, der als „Auftragnehmer der Stadt sozialen Wohnraum schafft, verwaltet und in Stand hält“. Zum anderen wäre eine Option, dass die Stadt im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen arbeitet, die „erfolgreich sozial geförderten Wohnraum schaffen, verwalten und in Stand halten und die bereit sind, dies auch als Auftragnehmer für Dormagen zu tun“.