Wohnungsbau in Dormagen: Drei Bürgerdialoge der Stadt​

Dormagen Alle Bürgerversammlungen, die innerhalb einer Woche stattfinden, drehen sich ums Thema Wohnungsbau. Warum Delhoven eine Sonderrolle hat.

Die Stadt treibt die Planungen für das Sonderprogramm Wohnungsbau weiter voran. Im Rahmen von drei Bürgerversammlungen in den betreffenden Stadtteilen Rheinfeld, Nievenheim und Delhoven wird die Stadt die ersten Konzepte vorstellen und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 23. Juni mit großer Mehrheit beschlossen, die Planungen für das Sonderprogramm umzusetzen.

Der erste Bürgerdialog findet am Montag, 22. August, 19 Uhr, in der Kulturhalle an der Langemarkstraße statt. Diskussionsgegenstand der Veranstaltung ist die angedachte Bebauung einer Fläche nördlich des Lidl-Supermarktes in Rheinfeld. Am Donnerstag, 25. August, 19 Uhr, gibt es einen weiteren Bürgerdialog in der Mensa der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in der Marie-Schlei-Straße in Nievenheim. Im Rahmen dieser Bürgerversammlung geht es um die mögliche Bebauung einer Fläche neben dem Friedhof.