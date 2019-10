Wohnungsbau in Dormagen : Alter Sportplatz steht vor Abriss

Stürzelberg Herrichtung und Kanalisation in Stürzelberg kosten 1,3 Millionen Euro.

Es kann nicht mehr lange dauern, bis die ersten Bagger anrollen und das abreißen, was wahrlich nicht mehr erhaltenswert ist: Vereinsheim und Umkleidekabine des SV Rheinwacht Stürzelberg. An dieser Stelle und im weiteren Umfeld werden bald Wohnungen entstehen und dort Neubürger die Nähe zu Grind und Rhein schätzen lernen. Möglich gemacht hat das der neue Sportplatz am Weißen Stein, wo die Rheinwacht-Sportler ein neues Zuhause gefunden haben. An der alten Stelle musste die bisherige Zweckbestimmung „Sportplatz“ in Wohnbauflächen geändert werden. Zur Verfügung stehen dort drei Hektar, wobei es langfristig dort auch Erweiterungsflächen gibt. Diei genaue Zahl der Wohneinheiten steht noch nicht fest.