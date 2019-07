Wohnungsbau in Dormagen : Mindestens 326 öffentlich geförderte Wohnungen bis 2025

Dormagen Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Hauptausschusses dafür aus, in der Rahmenplanung für den Wohnungsbau zukünftig eine beachtliche Zahl an öffentlich geförderten Wohnungen vorzuschreiben.

Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des Hauptausschusses dafür aus, in der Rahmenplanung für den Wohnungsbau zukünftig eine beachtliche Zahl an öffentlich geförderten Wohnungen vorzuschreiben. Nach kurzer Diskussion folgte der Hauptausschuss dem Vorschlag von SPD-Fraktionschef Andreas Behncke, der „bis 2025 mindestens die Hälfte der für Dormagen nach der kreisweiten InWis-Studie notwendigen öffentlich geförderten Wohnungen in Dormagen“ verwirklicht sehen will. Bei den 652 bis zum Jahr 2030 vorhergesagten fehlenden Sozialwohnungen, hat sich die Stadt damit selbst verpflichtet, mindestens 326 in den folgenden fünf Jahren umzusetzen. Damit ging der Hauptausschuss deutlich über die vom Planungs- und Umweltausschuss am Tag zuvor festgelegten 255 bis 312 öffentlich geförderte Wohnungen hinaus, die rund 30 Prozent der nächsten Bauprojekte bedeutet hätten.