Wohngebiet in Dormagen : Anwohner möchten kleineres „Beethovenquartier“

Dormagen Was beim sehr gut besuchten Stadtteilgespräch Dormagen-Mitte durch Beifall von Besuchern kundgetan wurde, verfestigt sich in den Listen, die die IG Mozartstraße ausgelegt hat und auf denen mehr als 800 Dormagener unterschrieben haben: „Wir haben inzwischen noch mehr Zulauf erhalten, auch an dem Abend haben noch einige unterschrieben“, so einer der Sprecher.

Die Forderung: „Eine moderatere Bebauung des ,Beethovenquartiers’ mit nur 200 Wohneinheiten und der Erhalt der Bäume.“