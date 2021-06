Horrende Preise in Dormagen : Zentrumsfraktion fordert Punktesystem für Grundstücke

Die hohen Grundstückspreise im Baugebiet an der Schulstraße in Stürzelberg sorgte für viel Ärger. Foto: Stadt

Dormagen Der Ärger im Stadtgebiet über die horrenden Grundstückspreise, angestoßen durch das Bieterverfahren im Neubaugebiet in Stürzelberg, ist groß. Die Zentrumsfraktion fordert Veränderungen.

Für über 900 Euro pro Quadratmeter gingen einige der Grundstücke im Neubaugebiet in Stürzelberg weg. Die Stadt will nun reagieren und überdenkt die Vergaberichtlinien für Baugrundstücke. Für die Zentrumspartei in Dormagen sind die Vorschläge und Ideen der Stadt jedoch nicht ausreichend.

„Ein Salary-Gap einzuführen, also das höchste Gebot sowie das niedrigste zu streichen, greift zu kurz“, findet Ratsmitglied Michael Kirbach. „Selbst Quadratmeterpreise von 700 bis 800 Euro können junge Dormagener Familien oft nicht stemmen, hinzu kommt noch die Grunderwerbssteuer.“ Das Zentrum forder daher „ein Punktesystem nach bayrischem Modell, damit junge Dormagener Familien bei Grundstücken in Dormagen die Nase vorn haben. Schließlich zahlen die auch jetzt schon ihre Steuern in Dormagen.“ Als Alternative nennt die Fraktion eine spezielle Förderung, das Einheimischen Modell. „Damit vergeben Städte und Gemeinden eigenes Bauland an die ortsansässige Bevölkerung. Meistens funktioniert das nach einem Punktesystem.“