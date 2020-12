Wohnen in Dormagen : Mieten dürfen in 2021 kaum erhöht werden

Dormagen Für Mieter bringt das neue Jahr insofern gleich eine gute Nachricht, dass sie nicht mit einer drastischen Mieterhöhung rechnen müssen.

Denn der Mieterverein Dormagen und Umgebung hat sich mit dem Neusser und Kölner Haus- und Grundeigentümerverein einmalig auf eine Fortschreibung des bisherigen Mietspiegels auf der Basis der Preissteigerungen gemäß dem Verbraucherpreisindex entschieden. Das bedeutet, dass es im Schnitt zu einem moderaten Anstieg der Mieten in den einzelnen Baualtersklassen um rund 2,3 Prozent kommen kann. Das hat in den vergangenen Jahren schon einmal dramatisch schlechter ausgesehen. „Damit kann man jetzt leben“, sagt Anja Reinold-Kapff, Mitglied des Vorstandes des Mietervereins.

Sie erwartet, dass der Preisanstieg bei den Mieten so gebremst werden kann. Im vergangenen Jahr ist in Dormagen die zehn-Euro-Schallmauer pro Quadratmeter für eine Wohnung in einem Neubau durchbrochen worden. Bis 10,90 Kaltmiete können jetzt gefordert werden. In Wohnungen von Häusern der Bauklasse 1961 bis 1969 – ein Zeitraum, in dem viele der Häuser in Dormagen entstanden sind – liegt die durchschnittliche Spanne zwischen 6,88 und 7,04 Euro. Für Reinold-Kapff darf es nicht nur darum gehen, neue Wohnungen im Blick zu haben, weil diese für eine Familie mit einem geringen bis leicht unterdurchschnittlichen Einkommen nicht bezahlbar seien. Bedarfe gebe es vor allem im Segment der Kleinraum-Wohnungen für Ältere oder Singles, die bis maximal acht Euro pro Quadratmeter kosten. Ferner seien Wohnungen mit mehr als drei Zimmern nur schwer zu bekommen. Kapff-Reinold: „Wer bereit ist, mehr als zehn Euro pro Quadratmeter zu zahlen, hat meist keine Probleme, eine Wohnung zu finden.“