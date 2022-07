Winter in Dormagen​: FDP schlägt Wärmeschutzräume vor ​

Winter in Dormagen

So einige Wohnungen werden in diesem Winter wohl etwas kälter bleiben. Foto: dpa/Jens Büttner

Dormagen Die FDP Fraktion schlägt die Einrichtung von Wärmeschutzräumen vor. Die Verwaltung soll diese Option für den Winter nun überprüfen.

Die aktuelle Situation auf dem Gas- und Energiemarkt ist extrem schwierig und auch, wenn aktuell die Temperaturen sommerlich warm sind, kommt der nächste Winter in nicht mehr allzu ferner Zeit. Dessen ist sich auch die FDP-Fraktion in Dormagen bewusst und richtet sich mit folgenden Fragen an die Verwaltung. „Was können wir tun, wenn nicht genug Energie zur Verfügung steht, um die eigene Wohnung ausreichend zu heizen? Oder die Energie nicht mehr bezahlt werden kann?“